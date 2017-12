publié le 31/12/2017 à 13:48

Christine Lagarde semble apprécier la politique économique menée par le chef de l'État français, et elle le fait savoir. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche en ce dernier jour de l'année 2017, et tandis qu'Emmanuel Macron formulera ses premiers vœux télévisés en tant que président, la directrice générale du FMI considère d'un bon œil les réformes menées par le nouvel exécutif. "À ce stade, les réformes qui sont engagées en France sont dans la ligne de ce que le FMI recommande depuis plusieurs années", déclare-t-elle dans les colonnes du JDD.



Défendue par Emmanuel Macron, l'implication française sur la scène économique européenne est perçue d'un bon œil par Christine Lagarde. Celle-ci se dit confiante dans le rôle de la France sur ce plan. "Je crois que le président Macron a un train de réformes successives en tête avec un calendrier", fait-elle savoir au JDD. Ayant "toujours de l'espoir" dans le projet européen, la cheffe du FMI salue les idées de défense commune, d'une politique énergétique convergente ou d'une ligne européenne de défense de l'environnement.



Et quand bien même le projet d'union monétaire européenne ne sera "peut-être" jamais achevé "parce que l'Europe n'est pas unie pour aller vers plus d'intégration tout en maintenant la souveraineté des États, Christine Lagarde juge que "l'euro se porte bien". La zone euro "est fortement consolidée par rapport à ce qu'elle était en 2008", constate-t-elle. "A l'époque, on était en risque permanent, on se demandait si l'euro allait tenir bon et on attendait l'ouverture des marchés dans l'angoisse. Depuis, il y a eu l'adoption d'un mécanisme de stabilité (et) le début d'une Europe bancaire."