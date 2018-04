publié le 05/04/2018 à 20:38

Au ministère du Logement, elle avait donné des noms aux canards du jardin : Jean et Robafleur. Deux pièces de sa garde-robe qui ont fait une irruption très remarquée en politique. Le jean, elle l'a porté à son premier Conseil des ministres. Crime de lèse-République. La robe à fleurs, c'était à l'Assemblée. Un frou-frou bleu et blanc salué par des sifflets.



En fait, les fringues, elle s'en fiche. Mais qu'on se le dise, Cécile Duflot s'habille comme elle veut. Elle dit ce qu'elle veut aussi. Ses indignations de lycéenne s'épanouissent sur Twitter. Toute sa vie d'ailleurs se raconte sur les réseaux sociaux, ses trajets #monamiletgv, sa cuisine #chiliconcarne.

Son caractère autocentré va bien à l'époque, dit un collègue vachard. L'éternelle ado carbure aux bonbons chimiques, surtout ceux qui piquent fort. Et donne des surnoms à tout le monde. François Hollande, c'est Potiron, l'ami de Oui-Oui.

Précoce en tout

Elle a été précoce en tout. Écolo dès l'enfance, ses parents triaient les déchets, vacances nature et transports en commun. Un an d'avance à l'école : le bac à 17 ans, puis des études d'urbaniste. Premier enfant à 21 ans, elle en aura trois pendant son cursus. Émile, Bleuette et Anémone.



Et puis elle s'engage très tôt, pas en politique, mais à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et dans des associations de jeunesse chrétienne. Elle a même été écrivain public en prison. Ce n'est qu'en 2001 qu'elle débarque chez les Verts. Elle y rencontre Xavier, le frère de Bertrand Cantat. En 2008 naît la petite Térébenthine.

Politique,mais pas cynique...

Mais cela n’empêche pas son ascension-éclair. Car elle est bonne élève, bosseuse, et fine mouche. Derrière la bonne bouille, dit Chantal Jouanno, il y a un vrai animal politique. C'est Nicolas Hulot qui le dit : "Avec elle il y a de l'affect et de l'autodérision." Cécile Duflot ne cherche pas à se blinder, au contraire, elle veut montrer qu'il y a des gens normaux qui font de la politique. Alors, elle reste la bonne copine, la fille d'à côté. Refuse la voiture de fonction pour prendre le RER comme la vraie banlieusarde qu'elle est. Elle se dit bordélique, pas intello.



Fan de Lio et de films pas compliqués. Elle aime la bonne bouffe, assume ses rondeurs, sa vulnérabilité aussi. Et tant pis si on la voit pleurer à l'Assemblée à cause d'un tweet antimilitariste de son compagnon. Tant pis s'il faut quitter le gouvernement, quitter la politique. L'important, c'est de mettre une robe à fleurs quand il fait beau.