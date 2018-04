publié le 05/04/2018 à 12:01

"J'ai jugé que le moment était venu de m'engager différemment, et d'ouvrir une nouvelle étape de ma vie." Cécile Duflot a annoncé jeudi 5 avril qu'elle quittait la politique, dans un entretien au Monde. Elle va prendre la tête de l'ONG Oxfam France dès le mois de juin.



L'ancienne ministre du Logement a indiqué quitter la politique "avec beaucoup de sérénité". "J'ai pris ma part de l'engagement et des difficultés." Cécile Duflot, qui affirme que "la vie politique ne pouvait pas être éternelle", souhaite "continuer à agir, mais différemment".

"Si l'on veut faire reculer la pauvreté et les inégalités, il faut agir politiquement au sens noble du terme", assure-t-elle dans Le Monde. À la tête d'Oxfam France, ses chantiers prioritaires seront "le développement de l'organisation, le renforcement de l'impact de (ses) propositions, et l'intégration dans Oxfam international".

Cécile Duflot ne sera plus candidate

Cécile Duflot indique s'engager "dans la durée" avec l'ONG : aucune chance qu'elle se porte candidate aux élections à venir. Oxfam France est composée de 42 personnes et peut compter sur près de 700 bénévoles et un budget de quatre millions d'euros.



L'actuelle directrice générale d'Oxfam France, Claire Fehrenbach, "salue l'arrivée de Cécile Duflot, une femme connue et reconnue pour son courage politique et pour son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique, les inégalités et les droits humains en général".