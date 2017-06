publié le 05/06/2017 à 22:54

L'opération est baptisée "Robe". Cécile Duflot a lancé sur Twitter "#LOperationRobe". Le concept ? "Vous retrouverez tous les jours à 18 heures le témoignage d'une femme pour comprendre le sexisme au quotidien", explique l'ancienne ministre dans un tweet. Pour le pilote de cette série, elle passe devant la caméra : "Mon histoire est très simple. Il y avait eu une polémique, parce que j'étais venue en jeans le jour du premier Conseil des ministres. Et donc j'ai décidé de m'acheter des vêtements qui ne poseraient pas de problème et j'ai acheté cette robe. (Elle montre la robe qu'elle porte, blanche avec des fleurs bleues ndlr) Lors des premières questions au gouvernement. Je n'ai même pas ouvert la bouche, que je me fais huer".



Dans une vidéo postée sur YouTube, l'eurodéputée raconte que "dans l'hémicycle, c'est très violent. Je ne comprends pas bien sur le moment (...) Ce qui était terrible, c'est que c'était spontané et collectif (...) Les commentaires que les députés font face caméra sont incroyable. Au début, je voulais étouffer l'histoire mais ensuite j'ai décidé d'en parler parce que c'est très symbolique". Selon Cécile Duflot, "les femmes sont victimes de sexisme, même sans rien faire. On est toutes tellement habituées à vivre avec le sexisme, à prendre sur nous, à ne pas réagir. Et on oublie. C'est quand on commence à raconter que l'on a plein d'histoires qui s'enchaînent".

Pour l'épisode numéro 1, Camille confie avoir reçu beaucoup d'insultes de la part d'homme quand elle était en couple avec une femme. "C'était assez violent (...) C'est vraiment de la misogynie. Dans le monde du travail, c'est plus subtil, c'est de ne pas être considérée dans mes compétences (...) Il faut toujours que j'en fasse deux fois plus. Il y a un manque d'éducation et de maturité". Dans cette vidéo, Camille porte une robe bleue et blanche. La même que celle que portait Cécile Duflot quand elle a été sifflée à l'Assemblée nationale en juillet 2012.

À découvrir aussi dans "Clics à la Une"

Dimanche 4 juin, Ariana Grande a donné un concert quinze jours après l'attentat de Manchester. Les internautes ont beaucoup tweeté pour relayer l'événement et appeler à faire un don avec le hashtag "#OneLoveManchester". Pendant le concert, un policier a décidé de danser avec des enfants. Ils se tiennent la main, ils dansent et sautent en cercle. Un extrait vidéo posté par Hugo a été partagé sur Twitter plus de 5.000 fois. Et il a très justement légendé la séquence en écrivant : "L'image de la soirée".

Beaucoup de chanteur étaient présents aux côtés d'Ariana Grande, comme Robbie Williams, Coldplay et Liam Gallagher. Le chanteur du groupe Oasis a chanté avec Chris Martin de Coldplay Live Forever. La séquence a rendu nostalgique tous les fans du groupe. Mais aujourd'hui, Liam Gallagher a réglé ses comptes avec son frère, Noel, sur Twitter. Il a commencé par écrire : "Manchester, je voudrais que vous excusiez l'absence de mon frère hier soir. Je suis très déçu. Restez beaux, prenez soin de vous". Mais après ça a un peu dégénéré.

La reformation n'est pas pour tout-de-suite.

Noels out of the fucking country weren't we all love get on a fucking plane and play your tunes for the kids you sad fuck — Liam Gallagher (@liamgallagher) 5 juin 2017

La saison 8 de Game of Thrones ne serait disponible qu'en 2019. Les internautes sont très déçus parce qu'il pourrait s'agir de l'ultime saison. Le directeur des programmes de HBO a expliqué dans Entertainment Weekly que "les scénaristes travaillent sur la série depuis 12 ans. Ils n'ont rien fait d'autre entre les saisons". Sur Twitter, Louis essaye garder son calme, mais ça ne fonctionne pas. Dominique a envie de pleurer. Et Victor a décidé en attendant de commencer la série Sense 8. Sauf Netflix a décidé de l'arrêter au bout de deux saisons.