publié le 21/11/2017 à 04:35

C'est une attaque en bonne et due forme de la part de Laurent Wauquiez. Le candidat favori pour la présidence des Républicains a ouvertement ironisé sur le mode de désignation du patron de LREM, le parti d'Emmanuel Macron. Il a estimé ce lundi 20 novembre lors d'un meeting à Paris que Christophe Castaner avait été "élu avec une seule voix, celle de Jupiter".



"Mais qu'est-ce que c'est que ce renouvellement de la politique ?", s'est exclamé Laurent Wauquiez, devant plusieurs centaines de personnes. "Eux qui ont donné tellement de leçons, mais pourquoi ne nous ont-ils pas dit avant que leur modèle, c'était la Corée du Nord ?", a-t-il de nouveau ironisé au sujet du mode de scrutin du président du parti d'Emmanuel Macron.



C'est "un modèle dans lequel le président d'En Marche est élu avec une seule voix, celle de Jupiter, un modèle dans lequel on renouvelle le fonctionnement de la démocratie avec ce système extrêmement moderne consistant à voter à main levée", a affirmé le candidat LR, évoquant une "armée de Playmobils et un système dans lequel le président (de LREM) s'accroche désespérément à son poste ministériel".

Une nouvelle droite est en train de se reconstruire Laurent Wauquiez





Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n'a toutefois jamais cité le nom de Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement et ministre des Relations avec le Parlement, désigné à la tête de La République en marche par le chef de l'État. Il a été formellement élu "délégué général" du parti par son Conseil national à main levée. Le président Emmanuel Macron doit annoncer après cette élection ce mardi 21 novembre un mini-remaniement pour le remplacer.



Le favori à la présidence des Républicains veut être l'incarnation du renouveau. "Nous allons leur montrer ce que c'est que le vrai renouvellement de la vie politique, nous allons leur montrer, à ces Marcheurs, qui, au bout de six mois, sont déjà hantés par le doute et ont compris qu'on les avait fait surtout marcher avec ce renouvellement de la vie politique", a encore asséné en meeting Laurent Wauquiez.

L'ambition d'être le challenger du président Macron

Le candidat à la présidence de LR a par ailleurs lancé une mise en garde contre le Front national, "ce parti qui vous condamne à l'impuissance. Tant que je m'occuperai de LR, il n'y aura jamais d'alliance avec Marine Le Pen", a-t-il martelé. "Une nouvelle droite est en train de se reconstruire", a-t-il assuré, "avec de nouveaux visages déterminés à pas reproduire les erreurs du passé. Je veux vous redonner la victoire, notre pays a plus que jamais besoin des valeurs de la droite, qui sont pour moi les valeurs centrales de la France".



Le favori à la présidence des Républicains a dénoncé "la chape de plomb" et "les censeurs" qui s'abattent sur la droite quand sont évoquées les questions d'identité, de valeur travail ou d'immigration. "On est immédiatement traité d'archaïque (...) Qui a encore le courage de porter nos convictions ?", a-t-il interrogé, ajoutant que "la droite se perd quand elle trahit ses idées". Une chose est sûre, Laurent Wauquiez ne cède aucun pouce de terrain dans sa campagne et compte bien se montrer comme le challenger du président de la République.