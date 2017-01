Bruno Le Roux est l'invité de RTL

INVITÉ RTL - Le ministre de l'Intérieur répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux dès 7h45.

par Ambre Deharo publié le 25/01/2017 à 07:00

Bruno Le Roux ne paraît pas particulièrement satisfait de la tenue du premier tour de la primaire de la gauche. Le ministre de l'Intérieur a affirmé le 24 janvier qu'il espérait que le second tour "va permettre de susciter moins d'interrogations que le premier", en référence à la polémique sur le taux de participation de dimanche 22 janvier. "Je n'ai pas eu le temps de rentrer totalement dans le débat de la primaire", a toutefois confié le ministre lors d'un point presse durant le Forum international de la cybersécurité à Lille.



Au lendemain du résultat du premier tour de la primaire de la gauche, des soupçons de manipulation des chiffres de participation ont fait surface, notamment en raison de la publication par les organisateurs de chiffres erronés. Une maladresse due à une "erreur humaine" selon eux. Bruno Le Roux a cependant assuré que ce genre d'erreurs ne se produira pas lors de l'élection présidentielle d'avril prochain. Le ministre de l'Intérieur a pris "l'engagement que le ou la candidat-e élu(e) ne souffrira d'aucune suspicion sur la question du comptage du nombre de voix". Insistant que pour Beauvau, "la seule chose qui importe est la sincérité d'un scrutin".



Reliant plus ou moins directement ce sujet à celui de la cybersécurité, Bruno Le Roux a également affirmé qu'au vu du contexte actuel et de l'ère du temps, "il faut avoir une attention toute particulière à tous les process de remontée d'informations et de collecte d'informations. Et il faut se protéger bien plus que nous ne le faisions auparavant".



