publié le 19/09/2017 à 07:39

C'était une information que RTL vous donnait dès le début du mois de juillet, et dont le Journal du Dimanche s'est fait l'écho le week-end dernier. Nicolas Sarkozy confiait à propos de Brigitte Macron, avec qui il a notamment eu l'occasion de parler lorsque le couple Sarkozy et le couple Macron ont partagé un repas : "Elle est très bien. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle avait toujours voté pour moi !".



En privé, l'épouse de l'actuel chef de l'État s'étonne de cette affirmation rapportée par la presse. "Je n’ai jamais dit à personne pour qui je votais, et je ne le dirai jamais à personne", assure-t-elle. "Pas même à Emmanuel", insiste-t-elle. Et oui, elle ne plaisante pas. "L'isoloir c'est l'isoloir !", dit-elle encore.

Dans des propos recueillis par le micro de RTL début juillet, Nicolas Sarkozy s'était fendu auprès de l'un de ses proches d'une critique relative à la personnalité d'Emmanuel Macron. "Il n'a pas un grand charisme", aurait-il déclaré à propos de l'actuel chef président de la République.