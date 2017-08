Grâce à Brigitte Macron, le magazine "Elle" bat un record de vente

publié le 23/08/2017 à 17:39

Vendredi 18 août, le magazine Elle publiait la première interview de Brigitte Macron devenue première dame en mai dernier. Plutôt discrète depuis son arrivée à l'Élysée, son allocution était particulièrement attendue. À tel point qu'une semaine à peine après sa parution en kiosque, le dernier numéro de l'hebdomadaire s'est déjà écoulé à 3 millions d'exemplaires.



Sur Twitter, Constance Benqué, présidente du magazine féminin parle "d'un record de vente depuis 10 ans". En effet, selon des chiffres révélés par l'ACPM (Alliance pour les chiffres de la Presse et des Médias), l'hebdomadaire Elle vend, en moyenne, 313.525 numéros, chaque mois, depuis le début de l'année 2017.

À noter que ce chiffre comptabilise les exemplaires vendus en kiosque et les abonnements. Le nombre de numéros vendus ce mois-ci a donc presque été multiplié par 10.

Merci aux 3 millions d'entre vous qui ont déjà lu le @ELLEfrance avec Brigitte Macron.

Record depuis 10 ans !

Bravo aux équipes ! pic.twitter.com/KQaUQGqQRz — Constance Benqué (@CBenque) 22 août 2017

"Brigitte mania"

Cette hausse considérable de vente témoigne bel et bien de la popularité dont jouit la première dame. Et ce, depuis le début de la campagne présidentielle. Alliée incontournable du président, Brigitte Macron serait vue comme un modèle à suivre au yeux de nombreux Français. Le Parisien ose même qualifier l'engouement autour de l'ancienne professeure de lettres de "Brigitte mania".



Nulle surprise donc à ce que le premier entretien de la première dame ait suscité autant d'intérêt dans l'espace public. Intitulé "Appelez-moi Brigitte", l'entretien revient sur la nouvelle vie de la première dame. Un statut qui a d'ailleurs été clarifié par l'Élysée dans une charte de transparence. Le rôle, les missions et les moyens alloués à Brigitte Macron sont désormais précisés sur le site présidentiel.