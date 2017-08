publié le 03/08/2017 à 14:20

Le gouvernement a annulé des crédits de l'État destinés aux collectivités territoriales pour 2017 pour un montant d'environ 300 millions d'euros. "Les annulations porteront sur des projets non engagés et ce sont les préfets qui procéderont opération par opération pour éviter de pénaliser les dossiers les plus porteurs d'enjeux", indique-t-on au ministère de la Cohésion des territoires. Emmanuel Macron s'était engagé le 17 juillet devant les associations d'élus à ne pas baisser brutalement les dotations aux collectivités en 2018, mais les présentes coupes portent sur l'exercice 2017.



Une nouvelle qui passe mal. "C'est un double sentiment. À la fois de la déception parce que le président de la République nous avait indiqué lors de la Conférence nationale des territoires qu'il voulait changer de méthode (...) et en même temps, une forme de trahison puisque effectivement, ce discours rassurant s'est tenu le 17 juillet et le 20 juillet, un décret était signé, supprimant non pas des aides au fonctionnement des collectivités, mais des crédits d'investissements", regrette Olivier Dussopt, député de l'Ardèche (Nouvelle Gauche) et président de l'Association des petites villes de France.

Certains estiment que cette baisse et nécessaire et que les collectivités doivent faire des économies. Un argument qui ne passe pas pour Olivier Dussopt. "Les collectivités ont fait des économies et elles en ont fait avant l'État", précise-t-il.