Ce que Parcoursup change par rapport à Admission post-bac

publié le 15/01/2018 à 06:26

Du nouveau pour les élèves de terminale. Les lycéens qui s'apprêtent à passer le bac vont se familiariser, dès ce lundi 15 janvier à partir de 11 heures, avec la nouvelle plateforme Parcoursup. Celle-ci succède à Admission post-bac, dont le système avait montré ses limites. Ce changement s'accompagne d'un certain nombre de nouveautés visant à faciliter l'accès à l'enseignement supérieur.



Les élèves de terminale devront inscrire dans Parcoursup dix vœux d'orientation au maximum, sans les classer par ordre de priorité. La possibilité leur est donnée de grouper des demandes : pour une même formation, les lycéens pourront postuler dans plusieurs écoles ou universités, et cela comptera pour un seul vœux. Nouveauté là encore : l'élève devra écrire quelques lignes de motivation pour chacun de ses vœux.

Les notes et les avis mis en ligne

Les notes de première et de terminale et l'avis du conseil de classe du deuxième trimestre seront téléchargées sur la plateforme, ainsi que la "fiche avenir" - autre nouveauté. Sur cette fiche, les professeurs auront évalué les compétences du lycéen (méthode de travail, autonomie, engagement), et indiqué sa moyenne par discipline et son classement.

Le dossier devra être finalisé et les vœux confirmés au 31 mars. Ensuite, les universités et les écoles étudieront chaque demande et enverront leur réponse sur Parcoursup à partir du 22 mai. Les jeunes seront alertés par mail ou sms.

La fin du tirage au sort

Concernant les réponses, il s'agira toujours d'un "oui" ou d'un "non" pour les filières sélectives - prépas, BTS, IUT, écoles -, cela ne change pas. En revanche, dans les filières universitaires non sélectives, la réponse sera un "oui", un "oui si" qui s'accompagnera d'un parcours de mise à niveau, ou encore une mise en attente pour les filières très demandées.



Dès que le lycéen recevra une réponse positive, celui-ci devra dire s'il l'accepte ou s'il y renonce. Il pourra garder les autres vœux en attente. S'il reçoit deux réponses positives, il ne pourra en garder qu'une. Il aura alors une semaine pour se décider - cela permettra de libérer des places pour les autres. Le gouvernement mise sur 70% d'élèves de terminale qui connaîtront leur orientation avant les épreuves du bac le 26 juin. La procédure se poursuivra ensuite jusqu'au 21 septembre.