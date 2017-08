Aurore Bergé prend la défense de Richard Ferrand

publié le 21/08/2017 à 09:18

"Ça se passe bien entre nous et Richard Ferrand", assure Aurore bergé, députée REM au micro de RTL lundi 21 août. "Il n'est pas arrivé là après des zigs zags particuliers. Il a tout simplement été réélu député du Finistère." Le président du groupe majoritaire fait l'objet depuis quelques semaines de vives critiques, au sein même de la République en Marche.



Après un aller-retour au ministère de la Cohésion et des territoires, Richard Ferrand avait du quitter son poste après l'affaire des mutuelles de Bretagne. Nouveau président du groupe, son autorité est mal passée chez certains marcheurs. Mais pour Aurore Bergé, "ce n'est pas évident d'arriver à être président d'un groupe parlementaire, qui plus est d'une majorité qui extrêmement puissante, mais aussi avec des gens qui ont des parcours différents".

À plusieurs reprises lors du vote de la loi confiance en la vie publique, des députés REM avaient voté contre l'avis du gouvernement certaines mesures. Une fronde qui visait entre autre "l'autoritarisme" du président du groupe.



"La grande différence par rapport à tous les autres groupes parlementaires c'est qu'eux ils ont une histoire ensemble depuis des années et des années, ils ont milité ensemble. Nous, on se découvre progressivement : il faut qu'on arrive à créer cette équipe ensemble, et je pense qu'on a le bon président, à la fois de la République pour le faire, mais aussi le bon président de groupe" a-t-elle précisé.