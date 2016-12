REPLAY - INVITÉ RTL - Pour Florian Philippot, l'attentat qui a frappé un marché de Noël berlinois aurait pu être évité par le rétablissement des frontières nationales et la fin de l'espace Schengen.

par Clémence Bauduin publié le 23/12/2016 à 10:50

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

À la suite des tragiques attentats commis à Paris en novembre 2015, le Front national avait grimpé de 3 points dans les sondages. Lundi 19 décembre, Berlin a été frappée par un attentat qui a coûté la vie à douze personnes et fait au moins quarante-huit blessés. Le principal suspect, un Tunisien lié à l'islamisme radical, manifestement entré sur le territoire de Schengen via la vague migratoire qui touche l'Europe.



Si l'argument pourrait servir à alimenter la campagne de Marine Le Pen, "ce serait idiot que de penser" que tous les migrants sont de potentiels terroristes, nuance Florian Philippot. Invité de RTL ce 23 décembre, le vice-président du Front national en profite pour tacler la politique de la chancelière allemande. "Je ne sais pas si les Allemands vont rester si heureux et satisfaits d'Angela Merkel très longtemps. Sa cote est en chute libre et c'est bien normal", estime-t-il.



Anis Amri "est un terroriste islamiste qui s'est infiltré parmi le flux de migrants, qui n'a pas eu l'asile, qui aurait dû être renvoyé chez lui, qui n'a pas été renvoyé chez lui", dénonce Florian Philippot. "Dans 96% des cas, les déboutés de l'asile ne sont pas reconduits chez eux", poursuit-il, imputant ce constat à l'absence "de frontières nationales", revendiquées par le Front national. "Marine Le Pen est la seule à proposer de sortir de Schengen. Ni Macron ni Fillon ni Valls ni Montebourg ne le propose", argue le vice-président du Front national.