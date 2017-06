publié le 20/06/2017 à 17:42

Leurs noms figuraient tous deux parmi le "commando" du premier gouvernement d'Édouard Philippe. Par médias interposés mardi 20 juin, Richard Ferrand (Cohésion des territoires) et Christophe Castaner (Relations avec le parlement et porte-parole du gouvernement) ont été invités à commenter l'un des aspects du projet de loi de confiance dans la vie publique présenté au printemps en Conseil des ministres. En clair, la question est simple : les députés peuvent-ils mener de front une vie professionnelle et leur fonction de député ?



Poussé vers la porte de sortie du gouvernement par Emmanuel Macron pour briguer la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, rémunéré par les Mutuelles de Bretagne alors qu'il percevait dans le même temps une indemnité de député, a expliqué sur RTL ce que peut, selon lui, faire un député en 2017. "J'ai toujours considéré qu'il était plutôt sain que des parlementaires continuent à exercer une activité professionnelle. Personne ne s'indigne du fait qu'il puisse y avoir des médecins, des avocats, des notaires et d'autres qui continuent à exercer leur métier."



Le secrétaire général de La République En Marche ne voit pas d'objection dans le fait de cumuler activité professionnelle et fonction de député. "Avouez que c'est un peu paradoxal de dire à quelqu'un (que) désormais parce que vous êtes élu, vous devez cesser de travailler. Je trouverai ça un peu étrange. Bien souvent, on parle de déconnexion des élus nationaux avec les réalités que vivent les Français. Il me semble que le lien avec le travail est une manière de ne pas être déconnecté. Il ne faut pas que l'Assemblée nationale devienne une sorte de local clos", termine-t-il jugeant que les bornes sont le conflit d'intérêt.



"Qu'ils se consacrent totalement à leur activité de parlementaire"

Invité à la même heure de Politique Matin sur LCP, Christophe Castaner, député des Alpes-de-Haute-Provence et ancien collègue de Richard Ferrand, formule une autre proposition. Le premier porte-parole du gouvernement sous l'ère Macron concède que les députés récemment élus puissent en début de mandat mener à bien la transition au sein de leur entreprise s'ils sont patrons. Mais "j'attends de chacun d'entre eux qu'ils se consacrent totalement, pleinement à leur activité de parlementaire le plus vite possible", explique-t-il.

Christophe Castaner ajoute qu'il lui paraît "évident" que l'activité professionnelle des députés soit marginale "sinon ils ne seront pas dans l'esprit de la loi, même si la loi le permet aujourd'hui. Ils n'auront pas à être des administrateurs actifs de leur société et surtout ils devront veiller à se déporter chaque fois qu'il y aura un sujet, qui relèvera de leur activité personnelle, traité dans l'Hémicycle." Les débats sur le projet de loi de confiance dans la vie publique trancheront définitivement la ligne cet été.