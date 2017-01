INVITÉ RTL - L'ancien ministre de l'Économie assure que les classes moyennes ne sont pas oubliées dans son programme de décrue fiscale même si elles ne sont pas "la priorité temporelle".

publié le 03/01/2017 à 09:02

Arnaud Montebourg fait de la "classe populaire" une priorité en vue de l'élection présidentielle 2017. Les classes "moyennes" devront être patientes, bien que le candidat à la primaire de la gauche assure au micro de RTL qu'il ne les oubliera pas. "Je veux organiser la décrue fiscale sur les revenus issus du travail, pour les indépendants, pour les classes moyennes lorsque l’activité économique sera repartie, c'est-à-dire lorsque nous aurons, par la relance économique et écologique que je propose, créé de l'activité. Ça concerne des millions de Français", a-t-il affirmé au micro de RTL.



Et de poursuivre : "Je vais être très clair : je commence avec le noyau dur de ceux qui travaillent dur mais n'arrivent pas à gagner correctement leur vie. C'est d'abord eux qui sont à l'honneur dans mon programme. Ensuite, nous étendrons la décrue fiscale au fur et à mesure que l'économie se remettra en marche".



La classe moyenne devra donc être patiente si Arnaud Montebourg est élu président de la République en mai prochain. "Elle n'est pas la priorité temporelle. Ce n'est pas pendant les premières années mais nous annoncerons le plan de décrue fiscale", a-t-il lancé.