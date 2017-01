INVITÉ RTL - Le candidat à la primaire de la gauche affirme qu'il veut faire baisser la Contribution sociale généralisée pour tous les salariés gagnant entre 1 et 1,3 Smic.

par Elizabeth Martichoux , Claire Gaveau publié le 03/01/2017 à 08:13

C'est l'heure de la rentrée pour tous les candidats à la primaire de la gauche. Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Benoît Hamon... Tous doivent présenter leur programme en ce début janvier. Invité de RTL, l'ancien ministre de l'Économie a affirmé qu'il avait "des convictions constantes" et "un même combat" par rapport à la primaire de la gauche de 2011, au cours de laquelle il avait obtenu 17,19%.



Parmi ses volontés premières s'il est élu à l'Élysée en mai prochain, Arnaud Montebourg veut baisser la Contribution sociale généralisée (CSG), un impôt prélevé automatiquement pour permettre de financier la protection sociale. "La première des décisions que je voudrai prendre, c'est d'abord de diminuer la CSG sur tous les salariés qui sont en situation d'être entre 1 Smic et 1,3 Smic, c'est-à-dire jusqu'à 1.500 euros net", annonce-t-il, voulant mettre en avant ce qu'il appelle "les gens n'ayant que leur travail pour vivre".

Une mesure qui coûterait six milliards d'euros

Arnaud Montebourg veut baisser le taux de prélèvement "que le salarié ne voit pas" de 8% à 1%. "Le gain serait de 102 euros par mois pour une personne qui est au Smic et pour l'année c'est 1.220 euros de gain", explique-t-il au micro de RTL assurant que cette mesure serait dégressive en fonction des revenus. "À 1,3 Smic, la personne gagnerait 50 euros par mois et au-delà il n'y aurait plus de baisse. C'est une mesure destinée à effacer les mesures d'austérité fiscale", détaille-t-il.



Une volonté qui coûterait six milliards d'euros, selon les calculs annoncés par l'ancien pensionnaire de Bercy qui avait démissionné du gouvernement en août 2014.