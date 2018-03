publié le 30/05/2016 à 19:17

Ce matin sur RTL, Arnaud Montebourg a annoncé qu'il annoncerait cet été, s'il est candidat ou non à l'élection présidentielle. Mais l'ancien ministre du Redressement productif a-t-il les atouts suffisants pour se lancer dans la course à l'Élysée ? "Il a des atouts, mais est-ce qu'il a des atouts suffisants pour arriver quelque part, c'est autre chose", estime Alain Duhamel. "Le tout est de savoir ce qu'il veut exactement. S'il s'agit pour lui d'être, au fond comme Jean-Pierre Chevènement en 2002. C'est-à-dire quelqu'un qui lance des idées, qui a un petit succès, qui est très présent et qui termine par un score symbolique. Ou bien est-ce qu'il veut être comme François Hollande en 2012 : parti de rien et qui est élu à la fin", détaille Alain Duhamel.



Pour le journaliste, Arnaud Montebourg a des atouts en tant que simple candidat, mais s'il espère être élu, il n'a pas ce qu'il faut. "Il n'a pas de parti, pratiquement pas de supporters. Il a des idées, mais il n'a pas d'espace parce qu'il y a aura forcément Jean-Luc Mélenchon à côté", explique Alain Duhamel. "Il a un pouvoir de nuisance, mais pas d'espérance", estime l'éditorialiste.