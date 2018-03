Arnaud Montebourg dira "cet été" s'il est candidat ou non

publié le 30/05/2016 à 08:19

Chantre du "made in France", Arnaud Montebourg poursuit la défense de son "grand projet alternatif" à la politique proposée par le gouvernement de François Hollande. Invité de RTL Matin, lundi 30 mai, l'ancien ministre de l'Économie se prononce en faveur d'une "politique puissante de patriotisme économique" visant à "défendre nos entreprises lorsqu'elles sont menacées".



Pour illustrer son propos, l'ancien membre du gouvernement présente deux exemples. "Si on avait eu un fonds de 150 milliards d'euros à mettre dans tous les grands groupes, nous n'aurions pas perdu Alstom", explique-t-il dans un premier temps avant de se pencher sur les cas des entreprises plus petites, confrontées à la concurrence internationale. "Pourquoi les marchés publics - qui représentent 100 milliards d'euros chaque année - ne sont pas réservés aux PME sur notre territoire ?", s'interroge-t-il ensuite.

Arnaud Montebourg propose par ailleurs de "suspendre unilatéralement la directive des travailleurs détachés", afin de mettre fin au dumping social permettant "aux travailleurs de l'est (de l'Europe) de faire une concurrence déloyale à nos travailleurs".