publié le 28/05/2018 à 21:02

"La date n'est pas fixée, mais nous allons vers un déremboursement." C'est par ces mots que la ministre de la Santé Agnès Buzyn, invitée de RTL ce lundi 28 mai, a confirmé le déremboursement prochain des médicaments contre la maladie d'Alzheimer. "Je devrais, dans les jours qui viennent, annoncer, effectivement, le fait que nous suivons les recommandations de la Haute Autorité de santé", a-t-elle déclaré. France Alzheimer juge cette décision "infondée et dangereuse".



Dans le "parcours de soins et d'accompagnement" préconisé par la Haute Autorité de santé (HAS), qui a publié vendredi 25 mai ses recommandations sur la prise en charge des malades de type Alzheimer, les quatre médicaments anti-Alzheimer sont absents. Aricept, Ebixa, Exelon, Reminyl et leurs génériques traitent les symptômes d'Alzheimer. Ils sont remboursés à hauteur de 15% par l'Assurance maladie, ce qui lui a coûté quelque 90 millions d'euros en 2015.

La commission de transparence de la Haute autorité de santé évalue les traitements en vue de leur remboursement. En octobre 2016, elle avait jugé que toutes ces spécialités avaient "un intérêt médical insuffisant pour justifier leur prise en charge". La ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, s'était refusée à décider d'un déremboursement.

Pas de guérison, mais un effet sur les symptômes

Signe de l'imminence de l'annonce d'Agnès Buzyn, la HAS vient d'évaluer une nouvelle fois l'ensemble de ces médicaments. Et selon des documents mis en ligne sur son site vendredi 25 mai, cette réévaluation confirme l'avis de 2016 : tous sont insuffisamment efficaces par rapport aux risques d'effets secondaires. L'association France Alzheimer a fait part de sa colère lundi 28 mai, avant même l'annonce de la ministre. Elle "prend acte de cette décision. Pour autant, elle l'estime infondée et dangereuse".



"Il semblerait (...) que dans la balance économique, la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches ne pèse pas très lourd", a-t-elle déploré dans un communiqué, avant même que la ministre ne s'exprime. "Si derrière le terme efficace, on entend guérir la maladie, bien entendu, ils ne le sont pas et ne l'ont jamais été. Par contre, si l'on parle d'un effet sur les symptômes des personnes malades, alors oui, ces médicaments sont efficaces", juge France Alzheimer.



Selon l'association, "le déremboursement entraînerait une iniquité entre les familles les plus aisées et les plus démunies". "Au-delà de la question de l'efficacité, la prescription des médicaments participait grandement à maintenir un lien thérapeutique entre le médecin et le patient", fait-elle valoir.