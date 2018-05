publié le 27/05/2018 à 11:16

La Haute Autorité de santé (HAS) a publié vendredi 25 mai des recommandations sur la prise en charge des malades de type Alzheimer, qui pourraient être le prélude au déremboursement des médicaments, jugés peu efficaces.



Les objectifs ? Diagnostiquer plus tôt, assurer une bonne coordination entre tous les acteurs du soin (médecins traitants, gériatres, infirmiers, acteurs psychosociaux...) et soutenir les aidants. En parallèle, l'amélioration du parcours de soins pourrait s'accompagner d'un déremboursement des quatre médicaments utilisés pour traiter les symptômes d'Alzheimer, a indiqué Christian Thuillez, président de la commission de transparence de la HAS.



En octobre 2016, la commission de transparence, qui évalue les médicaments en vue de leur remboursement, avait jugé que les quatre médicaments anti-Alzheimer (Aricept, Ebixa, Exelon, Reminyl) et leurs génériques avaient "un intérêt médical insuffisant pour justifier leur prise en charge". Cet avis, qui avait suscité l'inquiétude d'associations de malades, n'avait pas été suivi par la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine.

90 millions d'euros de remboursements

La maladie d'Alzheimer, qui se traduit par une dégénérescence du cerveau et des pertes de mémoire, touche, avec d'autres démences, entre 850.000 et 1,2 million de personnes en France, selon les chiffres officiels. Il ne s'agit toutefois que d'estimations, car le nombre réel de malades est difficile à quantifier. En 2015, le remboursement des médicaments prescrits aux malades d'Alzheimer a représenté quelque 90 millions d'euros.