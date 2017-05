publié le 02/05/2017 à 19:03

Les militants de La France insoumise ont voté. Pour les deux tiers des militants, le vote blanc ou l'abstention est la meilleure solution lors du second tour de la présidentielle. 36,12% ont choisi le vote blanc ou nul et 29,05% l'abstention. Seuls 34,83% des militants ont opté pour le vote Emmanuel Macron, malgré un second tour face à Marine Le Pen dimanche 7 mai. Sur les 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 243.000 se sont donc exprimés quant au second tour. "Cela fait de nous un des premiers mouvements politiques de France, si ce n'est le premier, et je suis très fier de cela", lance Alexis Corbière au micro de RTL.



Dans les rangs de la France insoumise, le choix du second tour est sur toutes les lèvres alors que Jean-Luc Mélenchon a refusé de donner une consigne de vote. "Des gens disent qu'ils vont utiliser le vote Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, je respecte. D'autres vont dire que le projet d'Emmanuel Macron, c'est la loi El Khomri, qu'ils n'y arrivent pas et c'est tout à fait respectable. Je ne veux pas que l'on se fâche là-dessus, je veux rester une force unie présente aux élections législatives", lance le porte-parole de l'ancien leader du Front de gauche.

Pas question cependant pour Alexis Corbière de se tourner vers le Front national, alors que 17% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon pourraient glisser un bulletin Marine Le Pen. Pour lui, le message est clair : "Aucune voix ne doit aller au FN". "Si certains ont prévu d'aller voter au second tour pour l'extrême droite, je leur dis : 'Vous avez tort. Ne votez pas pour elle'", lance-t-il avant de définir la présidente frontiste comme un "poison pour les milieux populaires".

Rejetant toute ambiguïté, ce dernier refuse pourtant les leçons de morale de la classe politique. "Interrogeons-nous pourquoi Marine Le Pen est au second tour ? C'est en raison des politiques menées, auxquelles Emmanuel Macron ou encore Bernard Cazeneuve ont participé (...) Ceux au gouvernement ont mis le pays dans un tel état que le Front national est au second tour", critique-t-il. Et s'il confesse qu'il "peut y avoir une inquiétude de voir le Front national", Alexis Corbière dénonce "la peur" développée dans ce contexte.