publié le 26/06/2017 à 08:48

Comment La France Insoumise espère-t-elle faire reculer le gouvernement sur la réforme du Code du Travail ? Présenté mercredi 28 juin au Conseil des ministres, le projet de loi sera étudié par les parlementaires à compter de mi-juillet. D'ici là, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon compte bien entreprendre une démarche de "pédagogie" et de "dénonciation" pour tenter de mobiliser les Français. Au micro de RTL, Alexis Corbière, nouveau député de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, veut mettre l'accent sur le risque de "casse du code du Travail" et de baisse des salaires : "Attention à cet élargissement du champ de négociations, même plus par branche mais par entreprise, qui pourra même aborder la question des rémunérations".



Prenant appui sur le chiffre record de l'abstention aux élections législatives, Alexis Corbière considère que la France n'est pas d'accord avec cette réforme. "Les gens ne veulent pas la précarité pour tout le monde, pour eux et pour leurs enfants. Ce qui monte dans ce pays, c'est le refus des inégalités et de l'injustice. (...) Malheur à celui qui croit qu'il y a une situation de stabilisation et d'apaisement. Ce pays reste une cocotte-minute".

Critiquant une forme "d'arrogance" du gouvernement qui s'apprête à user d'ordonnances pour réformer, Alexis Corbière se défend par ailleurs de tout immobilisme. "Moi aussi je suis contre le statu quo. Je suis pour renforcer le droit des salariés et améliorer le code du Travail. Qu'on ne me range pas dans la camp du conservatisme ! Je suis pour le progrès social. (...) Je suis contre l'inversion de la hiérarchie des normes. Je suis pour que le code du Travail soit le même, de Lille à Perpignan".



Enfin, celui qui fut le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle s'en prend au projet de transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière. "Ce qui est prévu par ce gouvernement, c'est baisser l'ISF qui permettra aux 3.400 Français les plus riches de voir revenir 500.000 euros dans leurs poches", s'insurge le député, notant au passage que l'État compte "augmenter la CSG pour les retraités qui ont une pension de 1.200 euros". Il trouve ainsi "scandaleux" qu'il soit envisagé de "faire les poches au milieu modeste" pour "redonner aux plus riches".