Alba Ventura : "Le livre d'Aquilino Morelle arrive un peu trop tard"

par Alba Ventura , Loïc Farge publié le 09/01/2017 à 10:35

C'est encore un livre à charge sur la gouvernance de François Hollande qui sort mercredi 11 janvier. L'abdication est signé Aquilino Morelle, l'ancien conseiller de François Hollande à l'Élysée. Cet ouvrage, c'est la revanche de l'ancienne plume du président de la République. Aquilino Morelle avait rédigé en partie le discours du Bourget. Il s'était fait connaître du grand public en se faisant renvoyer de l'Élysée après avoir fait appel à un cireur de chaussures et avoir été soupçonné de conflit d'intérêts (une affaire qui a été classée sans suite, c'était deux ans après l'arrivée au pouvoir du Président).



Même si Aquilino Morelle en profite pour battre sa coulpe sur cette histoire de cirage de chaussures ("Une bêtise, une faute de goût, une ânerie, une faute politique, une faute tout court", dit-il), il accuse le chef de l'État d'avoir tout mis en œuvre pour l'évincer, alors que depuis deux ans le quinquennat tournait au fiasco et que François Hollande cherchait un nouveau souffle avec son virage pro-entreprise. À ce moment-là, le conseiller Morelle est devenu gênant parce qu'il incarne tout ce dont Hollande veut se débarrasser. On peut dire, avec le recul, qu'il a sans doute payé une addition politique qui ne lui était pas destinée.

Renoncements présidentiels

C'est un livre de plus. Le livre, cette fois, d'un homme qui était aux premières loges. C'est un livre sur le mensonge du Bourget, sur les renoncements de François Hollande, sur son absence d'autorité, sur son impuissance. On a des détails de scène dont on se doutait.



Comme cette rencontre à l'Élysée entre François Hollande et le PDG d'ArcelorMittal sur l'avenir de Florange où, à aucun moment, durant plus d'une heure, le Président n'ose évoquer devant Mittal, l'hypothèse de la nationalisation provisoire des hauts fourneaux, chère à son ministre Arnaud Montebourg. Ce qui a, vous imaginez, provoqué une colère homérique chez Montebourg. On notera au passage qu'Aquilino Morelle est un soutien de l'ancien ministre du Redressement productif.





On y lit le détachement de François Hollande sur l'affaire Gayet, par exemple, lorsque le Président découvre les photos volées du magazine Closer. Un Président qui regarde sans réagir, qui commente froidement les légendes des photos. Comme s'il ne s'agissait pas de lui sur les clichés. Comme si c'était une autre personne qui avait été pris en flagrant délit d'adultère.

Isolement présidentiel

C'est le récit d'un témoin privilégié qui décrit surtout l'isolement du Président, un Président qui a fait le choix de la résignation, dont le mot "volontarisme" lui était étranger. Un Président qui n'a pas su ou pas voulu incarner la fonction présidentielle et qui, par conséquent, l'a complètement dévoyée, rabaissée. Aquilino Morelle a prononcé dans une interview qu'il a donnée récemment, cette phrase cruelle mais qui semble tellement vraie : "François Hollande ne voulait pas exercer le pouvoir, il voulait juste être président". Terrible !



C'est tout cela que raconte ce livre qui arrive un peu trop tard. Parce que maintenant, la messe est dite. Ce sont des détails, qui n'intéressent plus personne. D'ailleurs pour la petite histoire, les proches de Manuel Valls l'attendaient bien plus tôt ce livre. Au moment où l'ancien premier ministre ne voyait pas beaucoup d'issue pour se lancer et que François Hollande maintenait le suspense sur sa candidature, les amis de Valls se disaient qu'après le livre des journalistes Un président ne devrait pas dire ça, celui d'Aquilino Morelle viendrait donner le coup de grâce. Le coup de grâce, François Hollande se l'est donné lui-même en renonçant.