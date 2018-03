publié le 11/03/2018 à 14:10

Lorsque l'affaire des enregistrements, dévoilés par Quotidien, de Laurent Wauquiez est sorti, Virginie Calmels a préféré garder le silence. Pourtant, une réaction de la part de la première vice-présidente des Républicains était attendue. En effet, le président des Républicains confiait qu'"à Bordeaux, Alain Juppé a cramé la caisse".



Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Virginie Calmels a déclaré : "Il y a eu 22.000 articles de presse durant ces trois dernières semaines sur ce sujet. Je pense qu'on en a plus que trop parlé. Je ne me suis pas exprimée parce que ce que nous souhaitons faire avec Laurent Wauquiez, à la tête de notre famille politique (...) c'est reconstruire la droite. C'est ça notre objectif".

Et d'ajouter : "Je n'ai pas eu envie de donner mon avis parce que ce que j'ai à dire, je le dis aux personnes concernées, par forcément sur un plateau (...) Je suis solidaire du magnifique bilan d'Alain Juppé à Bordeaux. Il est un grand maire, la ville de Bordeaux s'est merveilleusement transformée".

Cependant, Virginie Calmels a estimé qu'il était important "de se rendre compte à quel point il faut être prudent et ne jamais penser qu'on n'est pas enregistré". Concernant Alain Juppé et Laurent Wauquiez, la première vice-présidente des Républicains préfère laisser "ces deux grands garçons s'invectiver l'un l'autre (...) Tout le monde se serait passé de cette séquence, lui (Laurent Wauquiez ndlr), le premier".



"Contrairement à d'autres personnalités politiques", Virginie Calmels explique "ne pas se précipiter pour commenter". Elle ajoute : "Je suis une femme d'action. J'ai passé 20 ans dans l'entreprise privée et mon objectif c'est d'avoir des résultats pour mon pays (...) Ce n'était pas mon avis qui vous intéresse, c'était d'essayer de mettre de l'huile sur le feu et d'essayer de créer des polémiques sur les personnes. Je crois que les Français en ont plus qu'assez de ça".