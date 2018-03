publié le 02/03/2018 à 08:02

Virginie Calmels est tiraillée entre Alain Juppé et Laurent Wauquiez. Après huit jours de quasi disparition médiatique, elle a fini par désavouer les propos de ce dernier sur la gestion des finances de la ville de Bordeaux. Mais ce geste d'apaisement tardif envers Alain Juppé, dont elle est la première adjointe à la mairie de Bordeaux, n'a pas manqué d'aggraver son cas au près de l'équipe dirigeante des Républicains.



Les poids lourds de la droite ne digèrent pas d'être monté au front pendant l'affaire Laurent Wauquiez tandis qu'elle prenait officiellement des vacances. Certains vont même jusqu'à affirmer que Virginie Calmels, qui a annulé ses interventions médiatiques après la révélation des enregistrements, aurait songé à quitter ses fonctions au sein du parti.

Si elle n'est plus juppéiste, elle perd toute sa valeur Un proche d'Alain Juppé





Une position qu'elle dément ouvertement, selon nos informations. "Première nouvelle", a-t-elle ironisé. Une chose est sûre, cette ex-patronne d'Endemol ambitionne toujours d'être tête de liste Les Républicains aux élections européennes. Mais au siège, peu de personnes croient désormais à ce scénario.

L'adjointe d'Alain Juppé va d'ailleurs publier un livre le 14 mars prochain, selon les informations du Point. Elle reviendra notamment sur la campagne ratée de son mentor et réglera ses comptes avec le premier cercle de l'ancien candidat à la primaire comme Édouard Philippe et Gilles Boyer. "Si elle n'est plus juppéiste, elle perd toute sa valeur, elle est rationnelle et pas seulement fidèle", expliquait l'un d'eux afin de justifier cette récente "pacification" avec le maire de Bordeaux.