publié le 13/11/2017 à 07:44

Alain Juppé est-il en train de faire marche avant vers Emmanuel Macron ? L'ancien premier ministre, qui ne tarit pas d'éloge sur le jeune président, a évoqué vendredi 10 novembre l'idée d'un rapprochement en vue des élections européennes de 2019. Avant de rétro-pédaler dans un tweet, dimanche 12 novembre. C'est toujours pareil avec Alain Juppé. Il a un peu de mal avec le "off" (les propos hors micro, NDRL), même s'il admet que ces propos ne sont pas destinés à être cachés. Il dit des choses. Il dit le fond de sa pensée. Et puis ensuite, quand ça s'emballe, il dit que ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait dire.



La vérité c'est qu'il s’est exprimé très clairement, vendredi dernier, devant une trentaine de journalistes (dont le journal Sud-Ouest qui a rapporté ses propos) et qu'il a dit de manière très explicite, après avoir loué la vision européenne d'Emmanuel Macron, qu'il souhaitait un "grand mouvement central" à l'occasion des élections européennes dans un an et demi. Va-t-on vers des listes communes ? Comme dirait Alain Juppé, "vous allez un peu vite en besogne !". C'est pour cela que dimanche, il a voulu temporiser en disant : "On n'en est pas là". Et c'est vrai qu'il est trop tôt. Mais, bien sûr, c'est l'idée.

Entre Wauquiez et Macron, Juppé a choisi

Alain Juppé est profondément européen. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la lettre qu'il avait écrite il y a un peu plus de trois ans sur son blog, et qui commençait par ses mots : "Europe, mon amour...", qui était un texte de passion mais critique aussi. C'est pour vous dire à quel point l'Europe est un totem pour Alain Juppé. C'est pour cela que le chemin que prend Laurent Wauquiez est inconcevable pour lui. Pour lui, Laurent Wauquiez est à ranger au rayon des anti-européens, tels que Dupont-Aignan, Le Pen ou Philippot. C'est pour cela qu'entre Wauquiez et Macron, Juppé a choisi.



Cela veut-il dire qu'il pourrait franchir le pas et rejoindre Emmanuel Macron ? Là encore, on n'en est pas là. Même si le premier ministre Édouard Philippe est l'un de ses amis, et que l'on pourrait dire que le "juppéisme" est d'une certaine manière au pouvoir. Sacrée revanche pour Alain Juppé, qui rêvait de couper l'omelette par les deux bouts, de se débarrasser des extrêmes, des populistes des deux bords, pour ne garder que les modérés de droite et de gauche.

Sentimentalisme

Évidemment, c'est cela qu'Alain Juppé a l'esprit : cette recomposition qui est en cours depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Mais il y a aussi du sentimentalisme dans la tête d'Alain Juppé. Cela peut vous paraître étrange. N'oubliez pas que c'est Alain Juppé qui a créé l'UMP, avec d'autres. Il en est l'un des fondateurs. Il y a forcément chez lui de la tristesse à ne pas reconnaître son parti, à trouver que la droite ne tourne pas rond, à penser que cette droite, avec toutes ses sensibilités, est aujourd'hui moribonde.



Alain Juppé est dans la position de celui qui n'a pas encore envie de claquer la porte de son parti, mais qui n'a pas envie non plus de se demander dans quelques mois ce qu'il fait là. L'UMP s'en est allée. Et d'une certaine manière, Alain Juppé est en train d'en faire son deuil.