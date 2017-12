publié le 03/12/2017 à 09:39

Depuis le 1er décembre, tous les logements touristiques AirBnB à Paris doivent être enregistrés auprès de la mairie. "Tous ceux qui louent leur appartement sur Airbnb doivent obtenir un numéro d'enregistrement qui doit être présent sur toutes les annonces", explique Jean François Martins, adjoint en charge du tourisme à la Mairie de Paris, qui annonce "11.000 personnes qui se sont inscrites et ont un numéro d'enregistrement" depuis que cela est obligatoire. "Désormais la loi est claire, on attend de la part de l'État l'arsenal de sanctions" pour les loueurs qui refusent de s'y soumettre, prévient-il.





Si l'adjoint semble particulièrement agacé par Airbnb, il tolère toutefois la location autorisée de logements pour 120 jours maximum par an. "Si vous vous mettez à louer l'appartement dans lequel vous vivez réellement pour vos vacances, on n'a pas de problème avec ça. Le problème, c'est des propriétaires qui sortent du parc locatif des logements et font du tourisme toute l'année, parce que c'est trois ou quatre fois plus rentable. Mais cela détruit de la capacité de logement des vrais gens à Paris", déplore Jean-François Martins.

"Un certain nombre de loueurs dépassent allègrement ces 120 jours et Airbnb joue un jeu particulièrement fallacieux où ils annoncent 'd'accord, on a compris cette fois-si, donc on va enlever les annonces de plus de 120 jours dans les 4 premiers arrondissements de Paris'. Non ! Non ! C'est dans tout Paris, la loi doit s'appliquer pour Airbnb dans tout Paris, martèle Jean-François Martins. (...) Sinon Airbnb nourrit la spéculation immobilière".