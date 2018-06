publié le 14/06/2018 à 14:47

Vincent Castella, ingénieur et membre du pôle numérique de la France insoumise, aurait apparemment du mal avec les mathématiques. Sur une infographie partagée sur son compte Twitter, le militant a réagi ce mercredi 13 juin à la phrase d'Emmanuel Macron sur le "pognon de dingue" que coûteraient les aides sociales. Prenant le contre-pied, il affirme que ces "prestations sociales ont largement baissé depuis 1981 en rapport avec la population et sa production de richesse".



Pour illustrer son propos, Vincent Castella s'appuie sur les chiffres du PIB, de la population française et des prestations sociales, en pourcentage du PIB, ce qui change son raisonnement. En effet, passées de 24,7 % en 1981, contre 33,8 % en 2018, les prestations sociales n'ont pas augmenté de 9% comme il l'affirme mais de 9 points de pourcentages.

Les chiffres erronés de la France Insoumise sur les prestations sociales Crédit : Capture d'écran Twitter

En réalité, entre 1981 et 2018, les aides sociales sont passées de 126.22 milliards d'euros (24.7% de 511 milliards d'euros) à 777.4 milliards d'euros (33.8% de 2300 milliards d'euros), soit une hausse de 516%, donc supérieure à la hausse du PIB et de la population.

De nombreux internautes ont remarqué l'erreur de raisonnement de l'ingénieur, certains proposant une version corrigée de l'infographie. Vincent Castella a depuis retiré son tweet.

j'ai vu beaucoup d'âneries dans ma vie...Mais là.... c'est INIMAGINABLE... pic.twitter.com/ynpMvjvW3u — Laurent Alexandre (@dr_l_alexandre) 13 juin 2018

J'ai fait un visuel de merde ce matin et je n'ai pas été connecté de la journée (incroyable à notre époque hein). Je l'ai supprimé là.

Surtout, je découvre la violence qu'il a généré. Certains ont même essayé de creuser pour avoir des infos sur moi, mon métier, mon employeur. — Vincent Castella (@Vincent12eme) 13 juin 2018