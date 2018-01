publié le 25/01/2018 à 08:07

"Tout le monde sait que l'hôpital est en difficulté". Invitée sur RTL ce jeudi 25 janvier, Agnès Buzyn n'a pas éludé la question portant sur le hashtag #BalanceTonHosto, qui permet depuis quelques jours à des centaines de soignants mais aussi d'internautes de dénoncer sur les réseaux sociaux les situations parfois absurdes rencontrées dans les hôpitaux français. "On m'a rapporté des images, j'ai regardé", affirme-t-elle. "C'est un éclairage sur les dysfonctionnements" qu'il peut y avoir dans les 2.800 établissements que compte le pays.



Cependant, la ministre des Solidarités et de la Santé a estimé qu'il fallait "relativiser" tout ce qu'on a pu lire ces derniers jours. "Il y a aussi des hôpitaux neufs, et ceux-ci ne sont pas montrés", a-t-elle ajouté. "Non pas qu'il n'y ait pas de problèmes mais les hôpitaux sont extrêmement contrôlés", a-t-elle rappelé, ajoutant que "la certification des hôpitaux passe tous les 4 ans".

Des annonces pour réformer l'hôpital en février

Agnès Buzyn a par ailleurs assuré que des annonces seront faites pour réformer l'hôpital "au mois de février". Il s'agira d'une "réflexion globale sur la valeur ajoutée de l'hôpital sur notre système de santé, sur le mode de tarification qui aujourd'hui pousse à une activité sans qualité", a reconnu la ministre, qui ajoute que c'est un "problème compliqué à régler".

Ce plan sera établi après une concertation, a affirmé la ministre de la Santé et des Solidarités, expliquant que c'était "le mode de travail de l'ensemble du gouvernement. "Nous lançons des pistes et nous aboutissons après concertation à une structuration concrète de mesures", a-t-elle conclu.