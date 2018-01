publié le 25/01/2018 à 06:45

Les dossiers brûlants ne manquent pas pour la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Invitée de RTL jeudi 25 janvier, elle réagira notamment à #BalanceTonHosto. Ce hashtag lancé mi-janvier sur Twitter rassemble les témoignages de soignants qui soulignent et déplorent les absurdités à l'hôpital. Manque de moyens, bâtiments mal construits... Les exemples ne manquent pas.



De plus, sept organisations syndicales appellent à la grève mardi 30 janvier dans les EHPAD. Elles demandent davantage de moyens financiers et humains pour ces établissements.

Symbole de cette situation sous tension, une infirmière en EHPAD qui a annoncé qu'elle quittait ce qu'elle définit comme le "radeau de la méduse". Dans une lettre ouverte adressée à la ministre de la Santé, Mathilde Basset alertait sur les conditions de travail dans ce milieu. Cadence infernale, maltraitance... Sur RTL, elle dénonce une "usine d'abattage qui broie l'humanité".



