Agnès Buzyn est "l'experte de la société civile" du gouvernement

publié le 22/10/2017 à 19:47

Budget, affaire du Lévothyrox et tiers payant généralisé. Agnès Buzyn était l'invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro et LCI ce dimanche 22 octobre. L'occasion pour la ministre des Solidarités et de la Santé de réagir à ces sujets d'actualité. Pour Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro, la ministre a été convaincante en vantant "toutes les mesures en faveur des personnes défavorisées dont on parle peu." L'éditorialiste l'a néanmoins trouvée moins convaincante à propos des impacts du budget sur les classes moyennes supérieures.



Benjamin Sportouch, responsable adjoint du service politique de RTL estime qu'elle est "l'experte de la société civile" du gouvernement. Mais pour cette médecin, "le problème, c'est qu'elle a du mal à porter une vision politique. C'est elle qui va être à la manœuvre sur la technicité", analyse le journaliste. "Sur le terrain politique, elle récite un petit peu un verbatim."

Adrien Gindre, chef du pôle France de LCI juge quant à lui que la ministre "ne tire pas de conclusions. Elle nous dit précisément ce qu'elle fera sur tel dossier, mais à aucun moment on a la vision qui est derrière elle". Pour le journaliste, Agnès Buzyn est encore sur "la partie facile de son job", celle qui touche à la santé. "L'année prochaine, elle devra sortir du cadre qu'elle s'est fixé avec la réforme des retraites."