publié le 18/02/2018 à 14:40

Selon un rapport d’experts médicaux, dont les conclusions ont été rendues publiques le 16 février, le jeune Théo n’aurait pas été violé à l’aide d’une matraque lors de son arrestation à Aulnay-sous-Bois, en février 2017. Un nouveau rebondissement dans l’affaire très médiatisée de ce jeune homme, dont le sphincter avait été déchiré sur 10 centimètres dans des circonstances troubles. Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ce dimanche 18 février, Alexis Corbière est revenu sur les tensions qui régissent les rapports de la police avec les jeunes issus de quartiers populaires.



"Premièrement, je souhaite que le dialogue soit rétabli entre la jeunesse, les habitants des quartiers populaires et la police. La police est utile. Je ne suis pas un anti-flic, pour le dire clairement. Et si des policiers m’écoutent, ils font un travail difficile, moi je le vis tous les jours, j’en rencontre. C’est vraiment pas simple, avec des moyens à la baisse", a-t-il d’abord admis.

Cependant, le porte-parole de la France insoumise est revenu sur les circonstances méconnues de cette interpellation, et sur les blessures endurées par Théo : "Je ne comprends pas comment il a pu se faire déchirer l’anus à plus de 10 centimètres. Il s’est passé quelque chose qui n’est pas sain. On peut discuter qualification de viol ou pas, mais il y a eu (…) une violence déployée que d’un point de vue républicain je ne comprends pas."

Le "ras-le-bol" des jeunes trop souvent contrôlés

Le député la France insoumise a également insisté sur le sentiment de ces jeunes : "Pourquoi ça a ému beaucoup de gens dans le quartier ? C’est qu’il y a eu le sentiment un peu fondé qu’il y a souvent des méthodes extrêmement brutales et un ras-le-bol de la part de la jeunesse qui se fait souvent contrôler. Donc je suis pour le dialogue." Alexis Corbière explique que ces jeunes "Ont l’impression à tort ou à raison (…) qu’ils sont trop contrôlés, notamment souvent parce qu’ils sont soit d’origine maghrébine soit noirs de couleur de peau" : "Toutes les études sociologiques qui ont été faites, des études universitaires, montrent qu’ils auraient raison", affirme-t-il.



Comment pallier ce déséquilibre ? Alexis Corbière évoque l’idée du récépissé qui figure dans les projets de loi de la France insoumise, "qui fait qu’un fonctionnaire de police, quand il contrôle quelqu’un, (…) lui donne un document et qu’après la personne puisse dire ‘moi j’ai été contrôlé(e) 12 fois"."