Affaire Hulot : "On est dans un univers d'allégations", dit Alain Duhamel

publié le 08/02/2018 à 19:58

La polémique autour de Nicolas Hulot est glauque et destructrice. L'enquête de l'Ebdo est très sévère, elle est apparemment très rigoureuse et elle met en avant deux affaires. L'une qui est démentie par Nicolas Hulot et la principale intéressée, et l'autre qui a fait l'objet d'une déposition mais qui a été classée sans suite. Tout repose sur le témoignage anonyme, et qui est sensé le rester, de la victime présumée. On est typiquement dans un univers d'allégation, d'accusation, de rumeurs, sans preuve, pour l'instant en tout cas, tangible. C'est certainement extraordinairement difficile à vivre pour Nicolas Hulot.



Emmanuel Macron et Édouard Philippe affirment leur confiance à Nicolas Hulot. Ont-ils raison de le faire ? Ils appliquent la règle qui est qu'un ministre quitte le gouvernement, que si il est véritablement mis en cause par la justice. Là, il n'y a pas de mise en cause par la justice donc c'est tout à fait logique. En même temps il y a une dimension humaine et amicale, ils sont liés, amis, se parlent sans arrêt et se font confiance les uns les autres. Emmanuel Macron et Édouard Philippe prennent un risque, si jamais il y a quelque chose de vrai, ils auraient l'air solidaires de ce qu'il s'est passé.

Cette affaire ne pouvait pas tomber plus mal alors qu'il y a déjà l'affaire Darmanin. On est en plus dans une période où une affaire de violence sexuelle fait la Une tous les jours. Ce gouvernement avait comme caractéristique d'apparaître différent des autres, d'être plus jeune, plus inexpérimenté, plus vertueux. C'est cette originalité là qui disparaît. La classe politique apparaît déjà financièrement corrompue pour la majorité des Français. Si elle apparaît sexuellement corrompue, ça fait beaucoup.