publié le 15/02/2017 à 19:36

Les affaires de soupçons d'emplois fictifs dans lesquelles patauge François Fillon semblent faire du tort à sa cote de popularité. Selon un sondage Ifop-Fiducial publié ce mercredi 15 février, le candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle ne trouverait plus grâce qu'aux yeux de 26% des Français. Un mois plus tôt, 45% des Français interrogés avaient une bonne opinion de François Fillon. Une chute de 19%, selon cette enquête réalisée pour Paris Match et Sud Radio.



Chez les sympathisants du parti Les Républicains, François Fillon jouit encore d'une cote de 73% de bonnes opinions, mais perd malgré tout 12 points. Une tendance inverse s'opère pour Benoît Hamon. Le candidat socialiste à l'élection présidentielle progresse de 10 points et atteint désormais 50% d'opinions favorables, ce qui le place juste après Emmanuel Macron, qui dispose de 52% de bonnes opinions, et à égalité avec Jean-Luc Mélenchon qui gagne 1 point et atteint les 50%.

Marine Le Pen connaît une légère baisse de sa cote. La présidente du Front national dispose de 31% de bonnes opinions, contre 33% en janvier 2017. La personnalité culminante du sondage est un homme politique qui n'est plus dans la course à l'Élysée, Alain Juppé. Le maire de Bordeaux arrive premier en termes d'opinion, avec 58%. Un niveau stable.



Un précédent sondage, publié lundi 13 février, montrait déjà une forte tendance à la baisse pour François Fillon, inversement proportionnelle à celle de Benoît Hamon.