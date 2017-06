François Fillon : "J'ai envie de savoir d'où c'est venu"

publié le 18/06/2017 à 13:05

"Un jour je parlerai, mais c'est trop tôt", confie François Fillon au Journal du Dimanche. Quelques mois après ce jour de janvier 2017 où Le Canard Enchaîné a publié les prémisses ce l'affaire Penelope Fillon, éveillant des soupçons d'emploi fictifs, le candidat à Les Républicains à l'élection présidentielle cherche toujours à vouloir comprendre les dessous de cette affaire.



"J'ai envie de savoir d'où c'est venu et comment ça s'est passé", explique François Fillon, qui semble ne pas réussir à tourner la page de cette élection où il n'a pas passé la barre du premier tour. Trois scenarii se dessinent dans la tête de l'ancien premier ministre. Pour lui, quelqu'un est à l'origine de ces révélations et a "guidé la main" qui a révélé l'affaire, et il ne peut s'agir que du "pouvoir, de quelqu'un de (son) camp ou d'un autre personnage extérieur à la politique" dont il tait le nom. Durant la campagne, il a aussi parlé d'un "cabinet noir" à la main de François Hollande, assertion qui a été vigoureusement démentie par l'intéressé.

Depuis, François Fillon ainsi que son épouse Penelope ont été mis en examen. Une enquête pour "détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d’influence et manquement aux obligations déclaratives" a été ouverte, élargie aux chefs d'accusation de "faux et usage de faux", et d'"escroquerie aggravée"