Le journal de 8h : en pleine tourmente, Fillon fête ses 63 ans

publié le 04/03/2017 à 08:27

Drôle d'anniversaire pour François Fillon, qui souffle ses 63 bougies ce samedi 4 mars à la veille d'un rassemblement crucial pour la survie de sa campagne. Alors que de nombreux élus ont claqué la porte du QG du député de Paris, ce dernier présentera ce samedi 4 mars aux docks d'Aubervilliers son projet élyséen devant les membres de la société civile qui le soutiennent. L'ancien Premier ministre sera demain au Trocadéro à Paris, où il appelle ses soutiens à le rejoindre. François Fillon a en effet confirmé sa détermination vendredi 3 mars dans la soirée dans un message sur Facebook.



L'organisation du rassemblement confiée à Sens commun a fait fuir certains ténors des Républicains. Christian Estrosi a déjà pris ses distances en qualifiant la manifestation de demain de "pure folie". Mais les militants les plus fillonistes se préparent à rallier la capitale.

À écouter également dans ce journal :

- Front national : Marine Le Pen a été convoquée par les juges d'instruction, en vue d'une possible mise en examen, dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs d'assistants parlementaires du FN au Parlement européen. La frontiste a aussitôt annoncé qu'elle ne se rendrait pas à cette convocation avant la fin de la campagne.

- Disparus de Nantes : le mystère reste entier, plus de deux semaines après la disparition du couple Troadec et de ses deux enfants. Le procureur Pierre Sennès a qualifié cette affaire d'"hors-norme" et "à l'évidence criminelle". "Depuis lundi dernier, (...) les investigations doivent nous permettre d'interpeller un ou plusieurs criminels, je n'en sais rien, de découvrir une ou plusieurs victimes, je n'en sais rien, des victimes dont on ne peut pas exclure encore tout à fait aujourd'hui que peut-être certaines sont encore en vie", a confié le magistrat lors d'une conférence de presse donnée vendredi.



- Grève des contrôleurs aériens : la Direction générale l'Aviation civile a recommandé vendredi aux compagnies de réduire la semaine prochaine de 25% à 33% leurs vols survolant ou desservant le sud et l'ouest du pays, en raison d'une grève des contrôleurs aériens. Selon le communiqué de la DGAC, "25% des vols qui traversent ou desservent le sud de la France seront impactés au cours de la semaine, 33% pour l'ouest" par des appels locaux à la grève déposés par l'Unsa, troisième syndicat de contrôleurs aériens.



- Météo : Onze départements de PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et de l'est de l'Occitanie ont été placés en vigilance orange pour vents très forts par Météo-France qui prévoit des rafales de 160 km/h.



- Football : Lyon et Bordeaux ont fait match-nul (1-1), vendredi 3 mars pour le compte de 28e journée de Ligue1.