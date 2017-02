publié le 16/02/2017 à 17:02

Sans jamais le citer, le chef de l'État a égratigné François Fillon, empêtré depuis plusieurs semaines dans l'affaire du "Penelopegate". "L'exemplarité, ça vaut pour tous", a en effet martelé François Hollande lors d'un discours sur la politique de la ville à Rennes (Ille-et-Vilaine), jeudi 16 février. Et de s'interroger : "Si, au sommet de l'État, il n'y a pas cette exemplarité, comment donner confiance, comment appeler à l'effort, comment donner des perspectives à notre pays ?".



Après cette allusion à peine voilée aux déboires du député de Paris, soupçonné d'avoir fourni un emploi fictif à son épouse Penelope Fillon ainsi qu'à deux de ses enfants, François Hollande s'est ensuite attaqué à son programme. En ligne de mire : la suppression de 500.000 postes dans la fonction publique. Des parlementaires, a relevé l'hôte de l'Élysée, se plaignent de la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales "sur tous les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat". Mais "ce sont souvent les mêmes qui demandent qu'il y ait le plus d'économies possible, qu'il y ait moins de fonctionnaires, moins d'impôts", a-t-il enchaîné.

"Je vais vous faire une confidence", a poursuivi le Président : "ce n'est pas facile de maintenir les dotations avec moins d'impôts, ce n'est pas facile d'avoir plus de services publics avec moins de fonctionnaires, et ce n'est pas facile de promettre à tout le monde". Tranchant, le président a conclu en prodiguant un conseil à l'ancien Premier ministre : "Il y a un moment où une politique publique doit savoir quelles sont ses priorités".