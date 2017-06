Affaire Ferrand : "Il faut se mettre de côté dès le départ", assure Cambadélis

publié le 08/06/2017 à 08:48

L'affaire Richard Ferrand continue de faire parler d'elle, alors que les élections législatives se profilent. Selon les dernières informations, révélées ce jeudi par BFMTV, le Conseil municipal de Brest et le Conseil général du Finistère ont versé de l'argent public aux Mutuelles de Bretagne, dont Richard Ferrand a été le directeur général jusqu'à son entrée à l'Assemblée nationale en juin 2012. De l'argent public qui aurait permis l'installation des Mutuelles de Bretagne dans ces locaux appartenant à la compagne de celui qui est dorénavant ministre de la Cohésion des territoires.



Selon des documents consultés par la chaîne d'information en continue, les Mutuelles de Bretagne auraient réclamé une subvention de 300.000 euros. Le Conseil général et le Conseil municipal de Brest auraient alors débloqué 55.000 euros, versés en trois fois. Benjamin Griveaux, porte-parole de La République En Marche avait pourtant assuré qu'il n'y avait pas d'argent public dans cette histoire qui met à mal le gouvernement depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée.

Interrogé sur une possible démission de Richard Ferrand, Jean-Christophe Cambadélis s'est montré catégorique : "Oui. On le dit depuis le début, nous connaissons tous ces histoires là. Il faut se mettre de côté dès le point de départ pour pouvoir dire, à la fin, qu'il n'y a rien eu", a-t-il lancé affirmant que sans cela, "on ne s'en sort jamais".