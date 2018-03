publié le 29/03/2018 à 16:31

Quelques jours après sa mise en examen dans le dossier du financement présumé libyen de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy est de nouveau inquiété dans l'affaire des écoutes. L'ancien président de la République va ainsi être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour "corruption active" et "trafic d'influence", selon les informations du journal Le Monde.





Jeudi 29 mars, les juges d’instruction ont signé le document qui ouvre ainsi la voie à un procès. Nicolas Sarkozy devrait comparaître aux côtés de Thierry Herzog, son avocat et ami, et de Gilbert Azibert, ancien haut magistrat. Les trois ont été renvoyés pour les mêmes faits de "corruption" et "trafic d'influence".

Si Nicolas Sarkozy a encore la possibilité de faire appel, cette décision n'est guère une surprise. En octobre dernier, le parquet national financier avait demandé à ce que l'ancien chef d'État comparaisse devant le tribunal correctionnel.

Qu'est-il reproché à Nicolas Sarkozy ?

Nicolas Sarkozy, qui était alors inquiété dans l'affaire Bettencourt, aurait secrètement démarché un haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, pour obtenir des informations sur ce dossier. En échange, il lui aurait promis un poste de prestige à Monaco.



Ce sont des écoutes visant Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog dans une toute autre affaire, le possible financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, qui avait révélé ces soupçons de tentative de corruption. Dans ces écoutes, l'ex-chef de l'État prenait le nom d'emprunt Paul Bismuth.





L'ancien président avait demandé, en vain, la récusation d'une des deux juges d'instruction, Claire Thépaut, en invoquant son appartenance au Syndicat de la magistrature (SM), classé à gauche, ainsi que l'annulation des écoutes, principaux éléments à charge dans ce dossier. Ces dernières avaient été validées en mars 2016 par la Cour de cassation après une âpre bataille judiciaire.