publié le 12/06/2018 à 06:02

La France n'en a pas terminé avec les pluies et les inondations. Mardi 12 juin, 24 départements sont toujours placés en vigilance orange. Sont encore concernés par la vigilance orange "pluie-inondation" : l'Aisne, les Ardennes, l'Eure, l'Eure-et-Loir , l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Marne, la Mayenne, la Meuse, l'Oise, l'Orne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Sarthe, Paris et petite couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise. Le Tarn-et-Garonne et le Gers sont en vigilance "inondation".



Le phénomène devrait prendre fin au plus tôt mercredi à 18 heures. Sur les départements en vigilance orange au nord de la Loire, les pluies continues vont se renforcer sur un axe Ille-et-Vilaine Ardennes et ne s'atténueront que dans la matinée. Ils donneront localement 30 à 50 mm supplémentaires. Sur l'épisode des cumuls de 50 à 80 mm seront atteints, voire dépassés par endroits.

Vigilance orange 12 juin 2018 Crédit : Météo France

Sur les départements en vigilance orange dans le Sud-Ouest, des pluies soutenues débuteront en fin de nuit et ne s'atténueront qu'à partir de mercredi.

Sur l'ensemble de l'épisode, on attend en plaine des cumuls généralisés de 30 à 50 mm, localement 70 mm et à proximité du relief, 40 à 60, localement 100 mm. Ces fortes quantités de pluie sont attendues sur des sols souvent saturés.