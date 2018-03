et AFP

publié le 16/03/2018 à 19:58

L'hiver fait son retour. Les températures vont chuter de manière marquée à partir de ce week-end sur une moitié nord/nord-est de la France, avec quelques flocons notamment dimanche, selon Météo France.



La vague de froid vient cette fois de Scandinavie et va faire baisser brutalement samedi le thermomètre, qui devrait atteindre son plus bas niveau lundi (-3° de minimale au nord). Cela s'accompagnera d'une perturbation et de vent, avec parfois un peu de neige en plaine.

Les températures devraient ensuite remonter doucement durant la semaine, pour retrouver des normales de saison à l'approche du week-end prochain. Avec des maximales dimanche de 4°C au nord, 10°C au sud, et lundi de 4°C au nord et 9° au sud, le pays sera ainsi bien en-dessous des normales de saison, note auprès de l'AFP le prévisionniste Frédéric Nathan. Le vent devrait en outre accentuer la faiblesse des températures ressenties.

"Mais on est encore très loin des records" de froid, nuance M. Nathan. En mars "cela arrive assez régulièrement, même si on commençait à s'habituer à la douceur puisque début mars a été plutôt au-dessus de la moyenne" de saison.



Et Météo France de rassurer, "cette séquence de temps froid sera toutefois moins intense que celle de la deuxième quinzaine de février, mais tout de même assez remarquable, compte tenu du caractère tardif de l'épisode".

#MeteoDuWE Peu d'éclaircies, retour du froid généralisé et un risque de chutes de neige sur un quart nord-est dimanche. Bon weekend à tous :) pic.twitter.com/tLVBjpNqcN — Météo-France (@meteofrance) 16 mars 2018