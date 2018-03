Neige et verglas : neuf départements placés en vigilance orange

publié le 18/03/2018 à 16:35

Météo-France a placé neuf départements en vigilance neige et verglas. Le Calvados (14), l'Eure (27), Paris et la petite couronne (75-92-93-94), les Yvelines (78), l'Essonne (91) et le Val-d'Oise (95) sont sur la liste dressée par les ingénieurs météorologues.





Cette alerte est due à un retour du froid après une brève remontée des températures. Néanmoins rien d'alarmant selon Météo-France qui parle d'un "épisode neigeux non exceptionnel mais tardif pour la saison pouvant gêner la circulation".

Dans l'après-midi, les chutes de neige vont se réactiver progressivement, sans que cela ne tienne au sol. Mais les températures vont chuter dans la nuit ce qui pourrait provoquer la tenue d'une couche de 1 à 2 cm en Seine-et-Marne et 2 à 3 cm sur le reste de la région Île-de-France. Plus à l'ouest, sur l'Eure et le Calvados, des hauteurs de 2 à 5 cm sont attendues.