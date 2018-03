publié le 16/03/2018 à 07:00

Sur le quart nord-est du pays, les ondées seront plus éparses ce vendredi 16 mars. En revanche, sur la moitié ouest de l'Hexagone, les giboulées seront fréquentes dès le matin, parfois marquées et localement orageuses. L'activité orageuse s'étendra à la Bourgogne et Auvergne-Rhône-Alpes l'après-midi.



Le quart sud-est à l'inverse, profitera de belles éclaircies matinales avant une dégradation pluvieuse l'après-midi. La limite pluie-neige se situera vers 1.200 mètres sur les Pyrénées, le Massif-central et le nord des Alpes, et 1.400 mètres sur les Alpes du sud. Le vent de sud-ouest atteindra 80 à 90 km/h sur le cap Corse.

Les températures minimales varieront entre 3 et 8 degrés en général, 9 à 12 en Corse. Les maximales s'échelonneront de 9 à 15 degrés du nord vers le sud, jusqu'à 16 à 18 degrés en Provence et en Corse.