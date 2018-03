publié le 15/03/2018 à 07:00

Après avoir balayé l'ouest du pays dans la nuit, le temps pluvieux s'installera sur les régions de l'Est. Du Nord-Pas-de-Calais et du Grand-Est à Rhône-Alpes et Paca, la matinée sera maussade, les pluies seront parfois marquées, notamment sur les Cévennes, puis vers la vallée du Rhône, donnant localement de forts cumuls. Par contre, près de la frontière belge, il pleuvra plus faiblement.



L'après-midi, les pluies se limiteront à l'est du Rhône mais perdront en intensité. La limite pluie-neige se situera vers 1.200 mètres sur le Jura et le nord des Alpes, 1.500 mètres sur les Alpes du sud.

Ailleurs,un temps plus variable dominera, avec de courtes éclaircies et de nombreux nuages, souvent menaçants, accompagnés d'averses. Les averses prendront un caractère orageux l'après-midi de la Normandie vers le Limousin.

Le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées ainsi que le pourtour du golfe du Lion seront un peu plus épargnés, avec des averses plus éparses et des apparitions du soleil plus généreuses.

Les températures

Il fera assez doux le matin, avec 3 à 9 degrés en général, 8 à 11 près de la Méditerranée.



Les températures maximales seront en légère baisse, comprises entre 9 et 15 degrés en général, 14 à 18 sur le Sud-Ouest, autour du golfe du Lion et en Corse.