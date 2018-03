Météo : le froid et la neige de retour à partir du dimanche 18 mars

publié le 13/03/2018 à 09:39

Pour le printemps, il faudra patienter encore un peu. Après le redoux, le froid revient sur la moitié nord de la France à partir du dimanche 18 mars, et sur le reste du pays la semaine suivante.



Les températures vont progressivement baisser et passer sous la barre du zéro dans la nuit de samedi à dimanche, notamment dans les Hauts-de-France et le Grand-Est. Des averses de neige sont attendues sur le quart nord-est dimanche matin et plus largement sur une grande partie de la France lundi matin.

Les températures devraient rester fraîches une bonne partie de la semaine avant de remonter progressivement à partir du jeudi 22 ou du vendredi 23 mars prochain selon Météo France. Pour le soleil il va falloir être patient également : le temps devrait être gris et pluvieux sur la majeure partie du pays jusqu'au nouveau redoux attendu juste à temps pour le début printemps.