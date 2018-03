Météo : le redoux brutal, "l'un des pires ennemis de nos jardins"

publié le 02/03/2018 à 09:22

La météo difficile de cette semaine en France n'a pas épargné les jardins qui ont été soumis aux températures négatives et parfois à un redoux brutal. Comment protéger ses plantes après ces rudes conditions climatiques ?



"Le redoux brutal est l'un des pires ennemis de nos jardins. Parce qu'on l'oublie souvent, mais les plantes sont des êtres vivants (…) Lorsqu'il y a un brusque changement de température, la plante subit ce que l'on appelle un choc thermique", explique au micro de RTL, Alain Baraton, le jardinier en chef du château de Versailles.

Selon lui, si une plante extérieure a été confrontée à de basses températures, la rentrer brusquement à l'intérieur risque fort d'entraîner sa mort. "Ce choc thermique fait des dégâts considérables. Les plantes vont produire ce que l'on appelle les protéines de choc thermique, qui fragilisent le végétal, lui déclenchent un stress, et peuvent parfois induire la mort", détaille-t-il.

Et pour le jardinier de conclure par un principe à respecter : "Il y a une règle simple, quand il gèle, on ne touche pas au jardin. Lorsque vous talliez une plante par des températures négatives, la cicatrisation ne peut pas s'effectuer correctement et vous risquez donc d'endommager votre végétal."