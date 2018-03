Météo : un hiver éprouvant pour les habitants du Val-de-Marne

publié le 03/03/2018 à 08:49

La ville se situe aux confluents de la Seine et de l'Yerres, dans le Val-de-Marne. Et pour les habitants de Villeneuve-Saint-Georges, les mois de janvier et février 2018 ont été particulièrement éprouvants. Ils ont dû consécutivement faire face aux crues provoquant des inondations, puis à la neige et enfin au grand froid, alors qu'ils avaient encore les pieds dans l'eau.



La ville a été classée parmi les 275 communes en état de catastrophe naturelle. En ce début du mois de mars, l'eau a quitté le bitume mais les stigmates sont encore bien visibles. Derrière elle, l'eau a laissé les trottoirs jonchés de meubles, de déchets, de câbles électriques et de boue. Dans les habitations, notamment dans le quartier de Belleplace-Blandin, de lourdes rénovations vont devoir être prévues.

À son domicile, Pascal s'inquiète. L'homme se dit épuisé et seul. "On a eu droit à tout. Il ne suffit plus que d'une bonne canicule cet été et les murs vont fissurer", se confie-t-il au micro de RTL. De toutes les manières, il sait d'ores et déjà que les murs de sa maison ne seront pas secs à la fin de la belle saison. "Dès qu'il pleut, nos enfants ont peur que ça recommence", rajoute une mère de famille habitant dans le même quartier. "On a la trouille que ça recommence", se livre aussi Monique.

La grande majorité des habitants de Belleplace-Blandin n'ont désormais plus qu'une idée en tête : partir vite, à tout prix. Mais vendre une maison dans une zone inondable, particulièrement sinistrée, n'est pas une mince affaire. Les agences immobilières préviennent toutes : il faudra prévoir d'importants travaux.