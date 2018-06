publié le 06/06/2018 à 18:44

Les orages qui frappent la France ont fait une nouvelle victime ce mercredi 6 juin dans la Vienne. Une vieille dame de 90 ans a fait un malaise cardiaque en écopant dans sa maison inondée, à Montmorillon.



Ce soir, c'est en Île-de-France que l'on attend les plus fortes pluies et cela alors que les cours d'eau sont déjà très hauts. Le village de Bellot en Seine-Maritime a été inondé par les pluies de la nuit dernière, et ça risque de recommencer. "Il faut rester inquiet et humble face à l'eau", explique le maire François Housseau.

Après une journée de nettoyage, le village a retrouvé son visage habituel, même si la boue reste accrochée au bitum. Dans cette nuit d'horreur, certains ont tout perdu. Brigitte a perdu sa maison, pourtant lorsqu'elle l'a achetée, on lui a assuré qu'elle n'était pas en zone inondable.

Faits divers - Quatre personnes ont été blessées, dont trois grièvement, dans l'explosion d'un silo à grains ce matin à Strasbourg.



Justice - Nordhal Lelandais est soupçonné d'agression sexuelle sur une petite fille de sa famille. Des soupçons qui reposent sur une vidéo retrouvée grâce à l'analyse de ses téléphones portables.



Justice - Des perquisitions ont été menées mercredi 6 juin à Bercy dans le cadre de l'enquête menée par le Parquet national financier sur des soupçons de conflit d'intérêts visant le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler.