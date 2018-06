publié le 07/06/2018 à 05:49

Le département de l'Eure (27) est maintenu en vigilance orange, pour les phénomènes de crues du cours d'eau l'Iton qui traverse Evreux.



De l'est des Pyrénées au Massif-Central et sur toutes les régions de l'est ainsi qu'en remontant vers le Nord-Pas-de-Calais, ce jeudi 7 juin sera une nouvelle journée marquée par l'instabilité.



Les pluies seront orageuses, surtout l'après-midi avec des orages attendus forts et accompagnés de grêle entre l'Alsace et le Nord-Pas-de-Calais.

Près de la Méditerranée, l'activité sera également marquée avec des pluies orageuses dès la matinée, un risque de grêle. Cette zone très instable remontera vers le sud du Massif-Central et Rhône-Alpes.

Sur l'ouest jusqu'en région parisienne et une bonne partie du Centre, les conditions seront plus calmes, quelques averses éparses se produiront sous un ciel plus variable.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 12 et 17 degrés d'ouest en est, 18 sur l'extrême sud-est.



Les maximales atteindront 17 à 20 degrés de la Bretagne au littoral des Hauts-de-France, 20 à 25 degrés partout ailleurs d'ouest en est.