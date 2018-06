publié le 07/06/2018 à 13:05

À l'image de la semaine, le week-end du 9 et 10 juin sera placé sous le signe des orages et de la pluie pour une grande majorité du pays. Toutefois, la matinée de samedi devrait être plutôt ensoleillée sur toute la moitié est. Les orages et la pluie seront déjà installés à l'ouest, en Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine. Ils se décaleront vers l'ouest dans l'après-midi. Le bord de la Méditerranée sera ensoleillé toute la journée.



Dimanche, les orages arriveront par le nord de la France et gagneront le sud dans l'après-midi. Les Pays-de-la-Loire, la Nouvelle-Aquitaine, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la Corse seront ensoleillés toute la journée.

Côté températures, la journée de samedi sera plus fraîche que celle du lendemain avec 17 degrés au minimum dans la Manche et 26 au maximum dans le Bas-Rhin et dans le Rhône. Dimanche, il fera jusqu'à 27 degrés dans le Bas-Rhin.

Découvrez les prévisions météo du week-end :

