publié le 16/02/2018 à 12:45

Marre de la pluie, rendez-nous le soleil ! C'est en substance le message adressé par Serge Rondeau, maire de Challans (Vendée), dans un arrêté municipal signé mercredi 14 février. Ce nouveau texte législatif publié sur le compte Twitter de la ville sous les hashtags et porte "obligation d'ensoleillement toute la journée du lundi au dimanche et de pluie 3 nuits par semaine".



"Le Soleil est dans l'obligation de se présenter tous les matins du lundi au dimanche dans la ville de Challans et par extension sur tout le département de la Vendée", dispose le premier article de l'arrêté. Le texte prévoit par ailleurs 3 nuits de pluie par semaine "afin de maintenir le niveau de la nappe phréatique".

En introduction, l'arrêté précise que ces dispositions sont motivées par "l'état de santé des agents et des citoyens challandais" qui "dépend du taux d'ensoleillement", et le "risque d'une compensation de soleil par une overdose de chocolat". Malgré ces justifications, le texte n'aura pas d'existence légale... Dommage.